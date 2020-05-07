МВФ змінив для України трирічну програму кредитування на 18-місячну, фото — Цензор

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Кредит МВФ Україна може отримати в результаті переговорів щодо півторарічної програми фінансування. Київ та Міжнародний валютний фонд відмовилися від трирічної програми розширеного фінансування, яку раніше вже узгодили.

Сторони повернулися до співпраці в рамках механізму півторарічної програми stand-by. Про це у Києві сьогодні повідомив представник МВФ Джеррі Райс, передає Інтерфакс-Україна.

Фонд обговорює із Києвом новий механізм фінансування, який має допомогти Україні протидіяти наслідкам пандемії коронавірірусу. Місія обговорює заходи в межах програми stand by, а до довгострокової EFF повернуться, коли «ситуація відновиться» і доведеться вирішувати структурні реформи в Україні.

Сьогодні також виявилося, що у місії МВФ в Україні змінився керівник. Замість Рона ван Родена з 1 травня її очолює Іванна Владкова Голлар, яка раніше представляла МВФ у Молдові.

Нагадаємо, що Україна вже півроку перебуває в переговорному процесі із МВФ. Наразі йдеться про отримання 8 млрд дол., хоча у грудні 2019 року домовилися про відкриття нової трирічної програми EFF на 5,5 млрд дол.

Рада на вимогу фонду відкрила ринок землі, а нині перебуває за крок від ухвалення закону про націоналізовані банки (так званий антиколомойський законопроект). Парламент може розглянути його за новою процедурою у другому читанні 13 травня.

Позитивне рішення МВФ дозволить уряду отримати екстрену допомогу МВФ у зв’язку з коронавірусом (1,4 млрд дол.), а також макрофінансову допомогу від ЄС (500 млн євро) і кредит Світового банку (до 1 млрд дол.).

Попередня програма України з МВФ, розрахована на 3,9 млрд дол., тривала 14 місяців і закінчилася 18 лютого. Фонд виділив перший транш на 1,4 млрд. Решту траншів Україна так і не отримала, зокрема через вибори у 2019 році та невиконання вимог фонду.