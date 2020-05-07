Кредит МВФ для Украины: фонд предлагает вместо трехлетней программы 18-месячную, фото — Цензор

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Кредит МВФ Украина может получить в результате переговоров о полуторагодовалой программе финансирования. Киев и Международный валютный фонд отказались от трехлетней программы расширенного финансирования, которую ранее уже согласовали.

Стороны вернулись к сотрудничеству в рамках механизма полуторагодовалой программы stand-by. Об этом в Киеве сообщил представитель МВФ Джерри Райс, передает Интерфакс-Украина.

Фонд обсуждает с Киевом новый механизм финансирования, который должен помочь Украине противодействовать последствиям пандемии коронавирируса. Миссия обсуждает меры в рамках программы stand by, а к долгосрочной EFF вернутся, когда «ситуация восстановится» и придется решать структурные реформы в Украине.

Сегодня также сообщили, что у миссии МВФ в Украине сменился руководитель. Вместо Рона ван Родена с 1 мая ее возглавляет Иванна Владкова Голлар, ранее представлявшая МВФ в Молдове.

Напомним, что Украина уже полгода находится в переговорном процессе с МВФ. Речь идет о получении 8 млрд долл., хотя в декабре 2019 года договорились об открытии новой трехлетней программы EFF на 5,5 млрд долл.

Рада по требованию фонда открыла рынок земли, а сейчас находится в шаге от принятия закона о национализированных банках (так называемый антиколомойский законопроект). Парламент может рассмотреть его по новой процедуре во втором чтении 13 мая.

Положительное решение МВФ позволит правительству получить экстренную помощь МВФ в связи с коронавирусом (1,4 млрд долл.), а также макрофинансовую помощь от ЕС (500 млн евро) и кредит Всемирного банка (до 1 млрд долл.).

Предыдущая программа Украины с МВФ, рассчитанная на 3,9 млрд долл., работала 14 месяцев и закончилась 18 февраля. Фонд выделил только первый транш на 1,4 млрд. Остальные транши Украина так и не получила, в частности из-за выборов в 2019 году и невыполнения требований фонда.