Зеленский в Париже заставил Путина нервничать и кукожиться — Кошевой

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров в Париже в нормандском формате заставил «понервничать» Владимира Путина. По мнению актера студии «Квартал 95» Евгения Кошевого, «дедушка устроил подстольные танцы двух ног».

Он заставил понервничать дедушку… Дедушка кукожился, и мне казалось, что у него слетят туфли с ног. Потому я бы на месте видеоредакторов и видеооператоров стол бы снимал чуть-чуть выше, по грудь, а не чтобы было видно подстольные танцы двух ног, — заявил Кошевой в интервью для «Гордона».

Шоумен также заверил, что Зеленский «не такой уж, собственно, мальчик» в политике. Вместе с тем, Кошевой не исключил, что вокруг Зеленского «есть куча прихлебателей, которые не делают ничего». Однако бывший коллега главы государства убежден, что президент со всем разберется.

Нужно просто не мешать… Я говорю, что «много вокруг тебя людей, которые тебе просто мешают». Он говорит: «Я знаю, я вижу»… Я надеюсь, что где-то в его очень умной голове зреет какой-то план, — резюмировал актер.

Напомним также, что в феврале, после встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже, Зеленский заявлял, что увидел в глазах Путина желание прекратить войну на Донбассе.