Зеленський в Парижі змусив Путіна нервувати й наїжачитися — Кошовий

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Президент України Володимир Зеленський під час переговорів в Парижі у нормандському форматі змусив «занервувати» Володимира Путіна. На думку актора студії «Квартал 95» Євгена Кошового, «дід влаштував під столом танці для ніг».

Він змусив занервувати діда… Дід наїжачився, й мені здавалося, що у нього злетять туфлі з ніг. Тому я б на місці відеоредакторів і відеооператорів стіл знімав би трохи вище, по груди, а не так, щоб було видно танці двох ніг під столом, — заявив Кошовий в інтерв’ю для «Гордона».

Шоумен також запевнив, що Зеленський «не такий вже, власне, хлопчик» в політиці. Разом з тим, Кошовий не виключив, що навколо Зеленського «є купа дармоїдів, які не роблять нічого». Однак колишній колега глави держави переконаний, що президент з усім розбереться.

Потрібно просто не заважати… Я кажу, що «багато навколо тебе людей, які тобі просто заважають». Він каже: «Я знаю, я бачу»… Я сподіваюся, що десь в його дуже розумній голові зріє якийсь план, — резюмував актор.

Нагадаємо також, що в лютому, після зустрічі лідерів «нормандської четвірки» у Парижі, Зеленський заявляв, що побачив в очах Путіна бажання припинити війну на Донбасі.