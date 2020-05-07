Євген Кошовий. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n137877-u-nyh-vse-tyap-lyap-koshovyy-rozpoviv-pro-koronavirusnyy-karantyn-v-ordlo.html

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Карантин на окупованому Донбасі, введений через епідемію китайського коронавірусу, неконтрольований.

Продуктові магазини працюють, дітей у дитячі садочки водять. При цьому місцевих мешканців закликають не виходити без потреби на вулицю. Про це в інтерв’ю виданню «Гордон» заявив відомий шоумен із «Кварталу» Євген Кошовий, мама якого мешкає в окупованому Алчевську.

Та у них так: тяп-ляп. «Хочете — йдіть. Не хочете — не йдіть». У дитячий сад хочете — ведіть дитину, хочете — не ведіть. Магазини відкриті. У нас-то продуктові — теж. Але все одно говорять без потреби не виходити, — зазначив він.

Артист повідомив, що його мама сидить вдома, але їй доводиться часом провідувати бабусю Кошового, оскільки та не в змозі сама себе забезпечити.

Кошовий раніше перевіз із ОРДЛО на підконтрольну Україні територію брата та його дружину з дітьми. Наразі вони мешкають у Харкові. Ще в 2014 році артист вмовляв маму переїхати, але та відмовилася, бо треба доглядати за бабусею.

Нагадаємо, наприкінці квітня проросійські ЗМІ повідомляли, що сепаратисти через спалах коронавірусу планують повністю закрити окупований Луганськ на карантин.