Евгений Кошевой. Фото:

https://racurs.ua/n137877-u-nih-vse-tyap-lyap-koshevoy-rasskazal-o-koronavirusnom-karantine-v-ordlo.html

Ракурс

Карантин на оккупированном Донбассе, введенный из-за эпидемии китайского коронавируса, неконтролируемый.

Продуктовые магазины работают, детей в детские сады водят. При этом местных жителей призывают не выходить без нужды на улицу. Об этом в интервью изданию «Гордон» заявил известный шоумен из «Квартала» Евгений Кошевой, мама которого живет в оккупированном Алчевске.

И у них так: тяп-ляп. «Хотите — идите. Не хотите — не идите». В детский сад хотите — ведите ребенка, хотите — не ведите. Магазины открыты. У нас-то продуктовые — тоже. Но все равно говорят без нужды не выходить, — отметил он.

Артист сообщил, что его мама сидит дома, но ей приходится иногда навещать бабушку Кошевого, поскольку она и не в состоянии сама себя обеспечить.

Кошевой сообщил, что раньше перевез из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию брата и его жену с детьми. Сейчас они живут в Харькове. Еще в 2014 году артист уговаривал маму переехать, но та отказалась, потому что надо ухаживать за бабушкой.

Напомним, в конце апреля пророссийские СМИ сообщали, что сепаратисты из-за вспышки коронавируса планируют полностью закрыть оккупированный Луганск на карантин.