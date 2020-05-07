Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость

Ракурс
Транспортно-боевой вертолет Ми-35. Фото: utro.ru

В Крыму едва не разбился военный вертолет оккупантов, есть пострадавшие

7 мая 2020, 18:27
999

Транспортно-боевой вертолет Ми-35 Вооруженных сил РФ совершил жесткую посадку в оккупированном Крыму.

Инцидент произошел в районе Джанкоя. В результате происшествия пострадали три человека, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Авария произошла во время полета, который был согласован и выполнялся в плановом режиме. На месте происшествия работают медики и спасатели. Об этом 7 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местный центр медицины катастроф.

Сейчас известно, что вертолет выполнял полет без боекомплекта и в результате жесткой посадки на земле разрушений нет. Все причины и обстоятельства инцидента выяснитобъединения комиссия ВВС и ПВО Южного военного округа.



Как известно, вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях бронетанковой техники противника. Боевая единица может поддерживать огнем пехоту, огнем прикрывать высадку десанта, эвакуировать раненых, а также транспортировать грузы.

Напомним, в феврале на Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. На борту находились 10 человек, в том числе три члена экипажа. В результате аварии погибли два пилота, которых зажало в салоне.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров