В России разбился вертолет, погибли два человека. Фото: Пикабу

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Вертолет Ми-8 разбился в России. На борту, который совершил жесткую посадку на Ямале, находились 10 человек, в том числе три члена экипажа.

В результате аварии погибли два человека, которых зажало в салоне. Это были представители экипажа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций.

Вертолет потерпел крушение из-за сложных погодных условий. Он пролетел всего 350 м и попал в снежную бурю, в результате чего сломал крылья, а после столкновения с землей перевернулся. По факту катастрофы начато расследование.

Вертолет авиакомпании «Скол» перевозил вахтеров и геологов с полуострова Гыданского в поселок Сабетта, расположенный в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. Авария произошла рядом с местным аэропортом.

Напомним, 7 февраля в России потерпел крушение вертолет Bell-406, который совершил жесткую посадку сразу после взлета. На борту находились три человека, в том числе депутат Госдумы. Он погиб.