У Росії розбився вертоліт, загинули двоє осіб. Фото: Пікабу

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Вертоліт Мі-8 розбився в Росії. На борту, який здійснив жорстку посадку на Ямалі, перебували 10 осіб, у тому числі троє членів екіпажу.

Внаслідок аварії загинули двоє осіб, яких затиснуло в салоні. Це були представники екіпажу, повідомляє РІА «Новости» із посиланням на Міністерство надзвичайних ситуацій.

Вертоліт зазнав аварії через складні погодні умови. Він пролетів усього 350 м і потрапив у снігову бурю, внаслідок чого зламав крила, а після зіткнення із землею перекинувся. За фактом катастрофи розпочато розслідування.

Вертоліт авіакомпанії «Скол» перевозив вахтерів і геологів із півострова Гиданського в селище Сабетта, що розташоване в Ямальському районі Ямало-Ненецького автономного округу РФ. Аварія сталася поряд із місцевим аеропортом.

Нагадаємо, 7 лютого в Росії зазнав аварії вертоліт Bell-406, який здійснив жорстку посадку одразу після зльоту. На борту перебували троє осіб, у тому числі депутат Держдуми. Він загинув.