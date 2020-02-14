Правоохранители собирают доказательства насильственной паспортизации Донбасса. Фото: Фокус

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Офис Генерального прокурора собирает и документирует доказательства насильственной политики оккупантов в ОРДЛО, а именно — принудительную паспортизацию жителей временно оккупированных территории Луганской и Донецкой областей.

Эти доказательства прокуроры хотят передать в Офис прокурора Международного уголовного суда. Следователи уже установили, что оккупанты заставляют украинцев получать фейковые паспорта ЛНР и ДНР, без этих «документов» угрожают увольнением с работы. Об этом 14 февраля сообщил Офис генпрокурора.

Такие умышленные принудительные действия незаконных администраций, контролируемых РФ, является грубым нарушением норм международного права, в частности Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокола 1977 года, — отметили в ОГ.

Предварительно установлено, что на оккупированном Донбассе выдали более 500 тысяч «паспортов», на Луганщине фейковые документы получили 200 тыс. лиц, а на Донетчине — 300 тыс.

Отмечается, что следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляют досудебное расследование в уголовных процессах за нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в январе на оккупированной территории Донбасса боевики выдавали паспорта Российской Федерации детям-сиротам. Россия начала официальную раздачу своих паспортов на оккупированном Донбассе в апреле 2019 года по приказу Владимира Путина.