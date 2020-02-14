Правоохоронці збирають докази насильницької паспортизації Донбасу. Фото: Фокус

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Офіс Генерального прокурора збирає та документує докази насильницької політики окупантів в ОРДЛО, а саме — примусову паспортизацію мешканців тимчасово окупованих території Луганської та Донецької областей.

Ці докази прокурори хочуть передати до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Слідчі вже встановили, що окупанти змушують українців отримувати фейкові паспорти ЛНР та ДНР, без цих «документів» погрожують звільненням з роботи. Про це 14 лютого повідомив Офіс генпрокурора.

Такі умисні примусові дії незаконних адміністрацій, контрольованих РФ, є грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та ст. 75 Додаткового протоколу 1977 року, — зазначили в ОГ.

Попередньо встановлено, що на окупованому Донбасі видали понад 500 тис. «паспортів», на Луганщині фейкові документи отримали 200 тис. осіб, а на Донеччині — 300 тис.

Зазначається, що слідчі СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у січні на окупованій території Донбасі бойовики видавали паспорти Російської Федерації дітям-сиротам. Росія почала офіційну роздачу своїх паспортів на окупованому Донбасі в квітні 2019 року за наказом Володимира Путіна.