Новий коронавірус: у Сінгапурі хвороба поширилася серед прихожан баптистської церкви

Всередині церкви Grace Assembly of God Church у Сінгапурі, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n133716-novyy-koronavirus-u-singapuri-hvoroba-poshyrylasya-sered-pryhojan-baptystskoyi-cerkvy.html

Ракурс

Новий коронавірус поширився серед низки прихожан баптистської церкви Grace Assembly of God Church у Сінгапурі.

Наразі тести на коронавірус дали позитивний результат у 13 прихожан цієї церкви, повідомляє видання The Straits Times.

Сьогодні в країні виявили дев’ятьох нових випадків інфікування коронавірусом, з них шестеро — у прихожан Grace Assembly of God Church. Таким чином, загальна кількість хворих у Сінгапурі становить 67 людей. Перший випадок інфікування у цій країні був виявлений наприкінці січня.

Загалом за межами Китаю зафіксовано вже понад 580 випадків інфікування новим коронавірусом. Зокрема, коронавірусом заразилися понад 200 пасажирів лайнера Diamond Princess, який до наступної середи перебуває на карантині біля берегів Японії.

Нагадаємо, влада Японії дозволила частині пасажирів похилого віку, які перебувають на борту Diamond Princess, залишити судно. До завершення терміну карантину вони перебуватимуть на спеціально облаштованому об'єкті в префектурі Сайтама.