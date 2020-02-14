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Ракурс
Внутри церкви Grace Assembly of God Church в Сингапуре, фото: «Википедия»

Новый коронавирус: в Сингапуре болезнь распространилась среди прихожан баптистской церкви

14 фев 2020, 15:19
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Новый коронавирус распространился среди ряда прихожан баптистской церкви Grace Assembly of God Church в Сингапуре.

Тесты на коронавирус дали положительный результат уже у 13 прихожан этой церкви, сообщает издание The Straits Times.

Сегодня в стране обнаружили девять новых случаев инфицирования коронавирусом, из них шестеро — у прихожан Grace Assembly of God Church. Таким образом, общее число заболевших в Сингапуре составляет 67 человек. Первый случай инфицирования в этой стране был обнаружен в конце января.

Всего за пределами Китая зафиксировано уже более 580 случаев инфицирования новым коронавирусом. В частности, коронавирусом заразились более 200 пассажиров лайнера Diamond Princess, который до следующей среды находится на карантине у берегов Японии.

Напомним, власти Японии позволили части пассажиров пожилого возраста, находящихся на борту Diamond Princess, оставить судно. До истечения срока карантина они будут находиться на специально оборудованном объекте в префектуре Сайтама.


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