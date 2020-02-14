Новый коронавирус: в Сингапуре болезнь распространилась среди прихожан баптистской церкви

Внутри церкви Grace Assembly of God Church в Сингапуре, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n133716-novyy-koronavirus-v-singapure-bolezn-rasprostranilas-sredi-prihojan-baptistskoy-cerkvi.html

Ракурс

Новый коронавирус распространился среди ряда прихожан баптистской церкви Grace Assembly of God Church в Сингапуре.

Тесты на коронавирус дали положительный результат уже у 13 прихожан этой церкви, сообщает издание The Straits Times.

Сегодня в стране обнаружили девять новых случаев инфицирования коронавирусом, из них шестеро — у прихожан Grace Assembly of God Church. Таким образом, общее число заболевших в Сингапуре составляет 67 человек. Первый случай инфицирования в этой стране был обнаружен в конце января.

Всего за пределами Китая зафиксировано уже более 580 случаев инфицирования новым коронавирусом. В частности, коронавирусом заразились более 200 пассажиров лайнера Diamond Princess, который до следующей среды находится на карантине у берегов Японии.

Напомним, власти Японии позволили части пассажиров пожилого возраста, находящихся на борту Diamond Princess, оставить судно. До истечения срока карантина они будут находиться на специально оборудованном объекте в префектуре Сайтама.