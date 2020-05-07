Антиколомойский закон Рада рассмотрит 13 мая по спецпроцедуре, фото — Лига

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Антиколомойский закон Верховная Рада рассмотрит 13 мая во втором чтении.

В этот день парламент соберется на еще одно внеочередное заседание. Нардеп из «Слуги народа» Александр Качура в телеграм-канале обнародовал предварительную повестку дня заседания.

В ней — 26 вопросов, а банковский законопроект, который Рада впервые в своей истории рассмотрит по особой процедуре, в списке под № 2. Кроме того, 13 мая нардепы заслушают представителя Кабмина во время часа вопросов к правительству и рассмотрят отчет НБУ.

Так называемый антиколомойский закон о банках № 2571-Д рассмотрят по особой процедуре. Монобольшинство в Раде инициировало такую ​​форму, поскольку часть его членов ранее фактически заблокировала рассмотрение банковского законопроекта во втором чтении. 6 апреля группа депутатов внесла в документ более 16 тыс. поправок.

Спецпроцедура предусматривает, что в двухдневный срок каждая депутатская фракция (группа) имеет право определить не более пяти предложений, поправок, неучтенных главным комитетом, на которых она настаивает. Каждый внефракционный депутат может настаивать на одной такой поправке.

Инициатору отклоненной поправки разрешат выступить (до двух минут), а нардеп, который потребует поставить на голосование поправку, учтенную главным комитетом, сможет выступать минуту.

Предварительно Рада приняла правительственный законопроект о национализированных банках 30 марта. Законопроект делает невозможной отмену решения НБУ о национализации или ликвидации банка и возврат компенсации из госбюджета предыдущим владельцам.