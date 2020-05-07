Зеленский подписал закон об отмене штрафных баллов. Фото: molbuk.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал закон № 2809 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов».

В четверг, 7 мая, документ был подписан и возвращен с подписью от главы государства. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Ранее каждому водителю, получившему право управления транспортным средством, ежегодно (со дня получения права управления транспортным средством) насчитывали 150 баллов.

Новый закон из Кодекса Украины об административных правонарушениях исключает нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемых на граждан за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме. Штрафы за нарушение ПДД теперь нужно будет оплачивать деньгами.

Напомним, в Украине с 1 мая должна была заработать система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Однако на пути этому стала пандемия коронавируса. Власти обещают, что система заработает после окончания режима карантина.