Коронавірус у Дніпрі. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n137863-u-dnipri-spalah-koronavirusu-pensionerka-zarazyla-35-osib.html

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Коронавірус в Україні діагностували у понад 13 тис. осіб. Спалах коронавірусу зафіксували й у Дніпрі. Там захворіла 63-річна пенсіонерка, яка заразила понад три десятки осіб.

Інфікування у жінки підтвердили декілька днів тому. Її госпіталізували до інфекційної лікарні міста. Про це розповіла медична директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Надія Сальник, пише «Радіо Свобода».

Після встановлення кола контактних осіб жінки їм зробили тести на COVID-19. Інфікування 5 травня підтвердили у 35 осіб, які спілкувалися з хворою пенсіонеркою. Усі вони перебувають під наглядом лікарів.

Сама ж жінка вже декілька днів перебуває в інфекційній лікарні, її стан тяжкий. Де саме вона заразилася, не повідомляється.

Зазначимо, за минулу добу в Дніпропетровській області інфікування підтвердили у 56 осіб. Напередодні в області був зафіксований антирекорд з кількості захворювання — 90 нових випадків, серед них ці 35, які заразилися від пенсіонерки.

Нагадаємо, станом на ранок 7 травня коронавірус в Україні діагностований вже у 13 тис. 691 особи. Захворіли 933 дитини та 2 тис. 660 медиків. За останню добу інфікування підтвердили у 507 осіб, із них 28 дітей та 109 медичних працівників.