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Рада дозволила залучати лікарів-інтернів до боротьби з коронавірусомhttps://racurs.ua/ua/n137835-rada-poperedno-dozvolyla-zaluchaty-likariv-interniv-do-borotby-z-koronavirusom.htmlРакурс
Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект № 3380 щодо поліпшення умов праці лікарів і підвищення спроможності системи охорони здоров’я стримувати поширення коронавірусної хвороби. Таке рішення за основу підтримали 338 нардепів, а в цілому — 336.
Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні свідчить про суттєві недоліки у проведенні протиепідемічних заходів та неготовність системи охорони здоров’я… Критично низькими залишаються показники тестування на COVID-19, — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.
Автори проекту закону стверджують, що жодна з областей не готова до епідемії, а лікарі забезпечені засобами захисту менше, ніж на 60%. В окремих лікарнях дефіцит сягає понад 90%. Водночас Міністерство охорони здоров’я, за словами нардепів, досі не розробило низку важливих алгоритмів, необхідних для здійснення протиепідемічних заходів.
Тому законопроектом № 3380 пропонується:
закріпити можливість залучення лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів без присвоєння або підтвердження кваліфікації до участі (на волонтерських засадах) в заходах щодо протидії COVID-19;
підвищити розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності медикам, які перебувають на самоізоляції через контакт із хворим на коронавірусну інфекцію — до 100% середньої зарплати;
налагодити алгоритми та забезпечити системами масового тестування (на амбулаторному та стаціонарному рівнях);
підсилити потужності лікарень, які приймають хворих на коронавірус;
забезпечити проведення масового тестування на COVID-19;
розробити інструкції щодо навчання медпрацівників;
публікувати всю інформацію, що стосується протидії коронавірусній хворобі в Україні.