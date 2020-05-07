Рада дозволила залучати лікарів-інтернів до боротьби з коронавірусом

https://racurs.ua/ua/n137835-rada-poperedno-dozvolyla-zaluchaty-likariv-interniv-do-borotby-z-koronavirusom.html

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Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект № 3380 щодо поліпшення умов праці лікарів і підвищення спроможності системи охорони здоров’я стримувати поширення коронавірусної хвороби. Таке рішення за основу підтримали 338 нардепів, а в цілому — 336.

Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні свідчить про суттєві недоліки у проведенні протиепідемічних заходів та неготовність системи охорони здоров’я… Критично низькими залишаються показники тестування на COVID-19, — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Автори проекту закону стверджують, що жодна з областей не готова до епідемії, а лікарі забезпечені засобами захисту менше, ніж на 60%. В окремих лікарнях дефіцит сягає понад 90%. Водночас Міністерство охорони здоров’я, за словами нардепів, досі не розробило низку важливих алгоритмів, необхідних для здійснення протиепідемічних заходів.

Тому законопроектом № 3380 пропонується: