Рада разрешила привлекать врачей-интернов к борьбе с коронавирусом

https://racurs.ua/n137835-rada-predvaritelno-pozvolila-privlekat-vrachey-internov-k-borbe-s-koronavirusom.html

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Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 3380 об улучшении условий труда врачей и повышении способности системы здравоохранения сдерживать распространение коронавирусной болезни. Такое решение за основу поддержали 338 нардепов, а в целом — 336.

Ситуация с распространением коронавируса в Украине свидетельствует о существенных недостатках в проведении противоэпидемических мероприятий и неготовности системы здравоохранения… Критически низкими остаются показатели тестирования на COVID-19, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы проекта закона утверждают, что ни одна из областей не готова к эпидемии, а врачи обеспечены средствами защиты менее, чем на 60%. В отдельных больницах дефицит составляет свыше 90%. В то же время Министерство здравоохранения, по словам нардепов, до сих пор не разработало ряд важных алгоритмов, необходимых для осуществления противоэпидемических мероприятий.

Поэтому законопроектом № 3380 предлагается: