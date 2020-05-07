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Ракурс
Рада разрешила привлекать врачей-интернов к борьбе с коронавирусом

Рада разрешила привлекать врачей-интернов к борьбе с коронавирусом

7 мая 2020, 14:46
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Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 3380 об улучшении условий труда врачей и повышении способности системы здравоохранения сдерживать распространение коронавирусной болезни. Такое решение за основу поддержали 338 нардепов, а в целом — 336.

Ситуация с распространением коронавируса в Украине свидетельствует о существенных недостатках в проведении противоэпидемических мероприятий и неготовности системы здравоохранения… Критически низкими остаются показатели тестирования на COVID-19, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Рада разрешила привлекать врачей-интернов к борьбе с коронавирусом

Авторы проекта закона утверждают, что ни одна из областей не готова к эпидемии, а врачи обеспечены средствами защиты менее, чем на 60%. В отдельных больницах дефицит составляет свыше 90%. В то же время Министерство здравоохранения, по словам нардепов, до сих пор не разработало ряд важных алгоритмов, необходимых для осуществления противоэпидемических мероприятий.

Поэтому законопроектом № 3380 предлагается:

  • закрепить возможность привлечения врачей-интернов и врачей-специалистов без присвоения или подтверждения квалификации к участию (на волонтерских началах) в мероприятиях по противодействию COVID-19;

  • повысить размер пособия по временной нетрудоспособности медикам, которые находятся на самоизоляции из-за контакта с больным коронавирусной инфекцией — до 100% средней заработной платы;

  • наладить алгоритмы и обеспечить системами массового тестирования (на амбулаторном и стационарном уровнях);

  • усилить мощности больниц, которые принимают больных COVID-19;

  • обеспечить проведение массового тестирования на коронавирус;

  • разработать инструкции по обучению медработников;



  • публиковать всю информацию о противодействии коронавирусной инфекции в Украине.

Источник: Ракурс


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