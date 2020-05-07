Коронавирус в Днепре. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n137863-v-dnepre-vspyshka-koronavirusa-pensionerka-zarazila-35-chelovek.html

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Коронавирус в Украине диагностировали у более 13 тыс. человек. Вспышку коронавируса зафиксировали и в Днепре. Там заболела 63-летняя пенсионерка, которая заразила более трех десятков человек.

Инфицирование у женщины подтвердили несколько дней назад. Ее госпитализировали в инфекционную больницу города. Об этом рассказала медицинский директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Надежда Сальник, пишет «Радио Свобода».

После установления круга контактных лиц женщины им сделали тесты на COVID-19. Инфицирование 5 мая подтвердили у 35 человек, которые общались с больной пенсионеркой. Все они находятся под наблюдением врачей.

Сама же женщина уже несколько дней находится в инфекционной больнице, ее состояние тяжелое. Где именно она заразилась, не сообщается.

Отметим, за минувшие сутки в Днепропетровской области инфицирование подтвердили у 56 человек. Накануне в области был зафиксирован антирекорд по количеству заболевших — 90 новых случаев, среди них эти 35, заразившиеся от пенсионерки.

Напомним, по состоянию на утро 7 мая коронавирус в Украине диагностирован уже у 13 тыс. 691 человека. Заболели 933 ребенка и 2 тыс. 660 медиков. За последние сутки инфицирование подтвердили у 507 человек, из них 28 детей и 109 медицинских работника.