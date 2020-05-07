Актор студії «Квартал 95» Євген Кошовий. Фото: iod.media

https://racurs.ua/ua/n137884-u-kvartali-95-nazvaly-zavdyaky-chomu-zelenskyy-moje-uviyty-v-istoriu-ukrayiny.html

Ракурс

Володимир Зеленський, чинний глава держави, може увійти в історію України.

Для цього президенту потрібно завершити війну на Донбасі, яка триває з 2014 року. Такої думки притримується актор студії «Квартал 95» Євген Кошовий. Шоумен заявив, що дуже прагне миру. Про це актор розповів в інтерв’ю виданню «Гордон».

Я дуже на це сподіваюся. Я думаю, що не я один. Я дуже цього хочу. А як-питання не до мене. Вони ж намагаються це зробити. У всіх багато розбіжностей. Я просто хочу, щоб закінчилася війна. …Я дуже сподіваюся, що він закінчить війну, — зазначив він.





Раніше повідомлялося, що Кошовий заявив, що був здивований працездатністю Володимира Зеленського на посаді президента України. При цьому товариш глави держави не зміг назвати жодного досягнення Зеленського на посаді президента.

Нагадаємо, шоумен заявив в інтерв’ю «Гордону», що не збирається йти у велику політику. Відтак вибори міського голови Києва у 2020 році пройдуть без його участі.