Російські снайпери ФСБ. Фото: versiya.info

https://racurs.ua/ua/n137885-viyna-na-donbasi-u-shtabi-oos-pokazaly-yak-snaypery-fsb-rozstriluut-ukrayinciv-video.html

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Снайпери Федеральної служби безпеки Російської Федерації на Донбасі вбивали українських військовослужбовців.

З’явилися докази безпосередньої участі російських військовослужбовців у російсько-українській війні. Українські військові отримали відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Росії. Окупанти самостійно знімали на відео стрільбу по українських бійцях. Про це 7 травня повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил.

У штабі наголошують, що саме ця група 27 лютого 2020 року вбила молодшого сержанта Збройних сил України Володимира Федченка.

У відео розповідається про озброєння снайперів ворога та пересування групи. У подальшому обіцяють розкрити імена, прізвища та посади військовослужбовців РФ, які беруть участь у вбивстві бійців ООС. Відео у якості доказових матеріалів російської агресії передали до Служби безпеки України.

Тим часом сьогодні, 7 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 13 разів обстріляли позиції захисників України. Найманці застосовували різноманітну зброю, гатили із забороненої мінськими домовленостями артилерії та мінометів. Внаслідок обстрілів поранення дістали шестеро військовослужбовців ООС.

Нагадаємо, вчора бойовики обстріляли українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє бійців.