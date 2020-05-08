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Ракурс
Бойовики знову порушили режим тиші на Донбасі, фото: «24 Канал»

Війна на Донбасі: за добу поранено шістьох українських військовослужбовців

8 тра 2020, 08:50
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Бойовики на Донбасі за минулу добу 21 раз порушили режим припинення вогню. Загалом шестеро українських військовослужбовців були поранені.

Російсько-терористичні війська здійснювали обстріли із забороненого мінськими домовленостями озброєння — артилерії калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Також ворог застосовував гранатомети, озброєння БМП, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Крім того, поблизу Старогнатівки ворожий безпілотник скинув на позиції українських військових гранатометний постріл ВОГ-17.



Українські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь на ворожі обстріли. За даними розвідки, за минулу добу знищено сімох окупантів та поранено ще п’ятьох. Також знищена військова вантажівка ворога.

Нагадаємо, вчора прес-центр ООС опублікував відео, котре показує, як одна зі снайперських груп ФСБ РФ розстрілює українців. Зазначається, що саме ця група 27 лютого вбила українського військовослужбовця Володимира Федченка.

Джерело: Ракурс


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