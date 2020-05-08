Бойовики знову порушили режим тиші на Донбасі, фото: «24 Канал»

https://racurs.ua/ua/n137891-viyna-na-donbasi-za-dobu-poraneno-shistoh-ukrayinskyh-viyskovoslujbovciv.html

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Бойовики на Донбасі за минулу добу 21 раз порушили режим припинення вогню. Загалом шестеро українських військовослужбовців були поранені.

Російсько-терористичні війська здійснювали обстріли із забороненого мінськими домовленостями озброєння — артилерії калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Також ворог застосовував гранатомети, озброєння БМП, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Крім того, поблизу Старогнатівки ворожий безпілотник скинув на позиції українських військових гранатометний постріл ВОГ-17.

Українські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь на ворожі обстріли. За даними розвідки, за минулу добу знищено сімох окупантів та поранено ще п’ятьох. Також знищена військова вантажівка ворога.

Нагадаємо, вчора прес-центр ООС опублікував відео, котре показує, як одна зі снайперських груп ФСБ РФ розстрілює українців. Зазначається, що саме ця група 27 лютого вбила українського військовослужбовця Володимира Федченка.