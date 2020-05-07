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Новости медицины: Рада назначила выплаты медикам в случае инфицирования или смерти из-за COVID-19

Рада разрешила выплачивать 1,5 млн грн в случае смерти медиков от COVID-19

7 мая 2020, 15:12
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Верховная Рада поддержала проект закона № 3376−1, определяющий размеры обязательного государственного страхования медработников, которые привлечены к лечению больных коронавирусной инфекцией. За это решение в целом отдали голоса 340 парламентариев.

Законопроектом предлагается установить страховые выплаты медработникам госбольниц в следующих размерах:

  1. в случае установления в течение календарного года группы инвалидности, наступившей вследствие заболевания COVID-19 (при условии, что заболевание связано с выполнением профессиональных обязанностей) — в зависимости от группы инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности, но не менее 300-кратного размера прожиточного минимума;

  2. в случае смерти медперсонала, который работал в условиях повышенного риска заражения возбудителями инфекционных болезней — в 750-кратном размере прожиточного минимума;

  3. в случае инфицирования медработника страховая выплата назначается и выплачивается в течение одного месяца. В случае смерти такого работника страховая выплата назначается и выплачивается разово и в равных частях членам семьи умершего;

  4. в случае смерти медработника от COVID-19 во время действия карантина, его приравнивают к статусу военнослужащего, смерть которого наступила в результате выполнения служебных обязанностей. Члены семьи покойного пользуются всеми правами и гарантиями, предусмотренными законодательством Украины.



Кроме этого, предлагается распространить действие законопроекта на все случаи инфицирования или смерти в результате COVID-19 среди медперсонала, привлеченного к борьбе с коронавирусом с момента установления правительством карантина.

Напомним, ранее сегодня Рада разрешила привлекать врачей-интернов к борьбе с коронавирусом.

Источник: Ракурс


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