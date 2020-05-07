Новини медицини: Рада призначила виплати медикам у разі інфікування або смерті внаслідок COVID-19

https://racurs.ua/ua/n137838-rada-vstanovyla-rozmir-vyplat-u-razi-infikuvannya-abo-smerti-medpracivnykiv-vnaslidok-covid-19.html

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Верховна Рада підтримала проект закону № 3376−1 щодо визначення розмірів обов’язкового державного страхування медпрацівників, які лікують хворих на коронавірусну інфекцію. За це рішення в цілому віддали голоси 340 парламентарів.

Законопроектом пропонується встановити забезпечення страхових виплат медпрацівникам держлікарень у таких розмірах:

у разі встановлення групи інвалідності впродовж календарного року, що настала внаслідок захворювання на COVID-19 (за умови, що захворювання пов’язане з виконанням професійних обов’язків) — залежно від групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності, але не менше, ніж 300-кратному розміру прожиткового мінімуму; у разі смерті медперсоналу, який працював в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб — у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму; у разі інфікування медпрацівника страхова виплата призначається і виплачується протягом одного місяця. У разі смерті такого працівника страхова виплата призначається і виплачується разово та в рівних частинах членам сім’ї померлого; у разі смерті медпрацівника внаслідок COVID-19 під час дії карантину, його прирівнюють за своїм статусом до військовослужбовця, смерть якого настала внаслідок виконання службових обов’язків. Члени сім’ї покійного користуються усіма правами та гарантіями, передбаченими законодавством України.





Окрім цього, пропонується поширити дію цього законопроекту на всі випадки інфікування або смерті внаслідок COVID-19 медичних працівників, залучених до боротьби з коронавірусом з моменту встановлення урядом карантину.

Нагадаємо, раніше сьогодні Рада дозволила залучати лікарів-інтернів до боротьби з коронавірусом.