ВОЗ увеличила бюджет на борьбу с эпидемией коронавируса

https://racurs.ua/n137893-nujno-bolshe-deneg-voz-peresmotrela-strategicheskiy-plan-borby-s-koronavirusom.html

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила стратегический план борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19 на этот год. Этот план сосредотачивается на ресурсах, необходимых ВОЗ для собственных операций, включая необходимые поставки.

Обновленные оценки предполагают, что ВОЗ нужно 1,7 млрд долл. США для реагирования на COVID-19 на всех трех уровнях организации. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Эта смета включает средства, которые ВОЗ уже получила, в результате чего дефицит финансирования в 2020 году составит 1,3 млрд США.

Обновленный план учитывает усвоенные нами уроки, усиливая роль ВОЗ в глобальной и региональной координации в таких важных сферах, как цепочки поставок, — отмечает пресс-служба организации.

Также ВОЗ планирует продолжать поддержку правительств в сфере здравоохранения для совместной борьбы с коронавирусом.

Кроме того, ВОЗ в ближайшее время планирует запустить новое мобильное учебное приложение о COVID-19 на шести официальных языках ООН. Оно позволит медицинским работникам получать на своих смартфонах доступ к новейшим инструкциям и учебным пособиям ВОЗ.

Напомним, ученые насчитали уже 14 мутаций коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19.