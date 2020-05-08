Карантин смягчается: что открыло правительство с 11 мая, фото — Обозреватель

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Ракурс

Карантин в Украине смягчается — правительство с 11 мая разрешило работу или посещение большинства объектов, которые с марта прекратили работу и были недоступны для граждан.

Вечером 7 мая на Едином веб-портале органов исполнительной власти появилось постановление Кабмина об ослаблении карантина. В частности, будет разрешена работа парикмахерских, промышленных магазинов в торгово-развлекательных центрах, летних площадок заведений общественного питания, посещение парков.

Все смягчения карантина обусловливает постановление Кабинета министров № 343 от 4 мая, которое вступит в силу 11 мая. Отметим, что возобновление работы части учреждений и определенных видов деятельности будет происходить при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

«Ракурс» собрал весь список новаций, которые вводит Кабмин относительно карантина.

разрешено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, детских и спортивных площадок на улицах. Но передвигаться по улицам можно только по двое;

работа летних площадок заведений общественного питания и работа учреждений на вынос разрешается, но с соблюдением социальной дистанции и ограничением по количеству посетителей;

восстанавливается торговля непродовольственными товарами в магазинах, в частности в тех, что находятся на территории ТРЦ (персонал должен работать со средствами защиты рук, лица и глаз);

разрешается работа адвокатов, стоматологии и салонов красоты, нотариусов, аудиторов, психологов;

правительство разрешило спортивные занятия на улице и учебно-тренировочные сборы спортсменов национальных сборных команд, восстанавливается работа учреждений, обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов;

кинотеатры пока закрыты, но разрешено проводить репетиции в театрах и художественных коллективах (не более 50 человек), музеи будут работать без посетителей.

Кабмин также пояснил, какие ограничительные мероприятия продлятся до 22 мая, то есть до даты официального окончания карантина: пока запретят работу общественного транспорта и развлекательных заведений в ТРЦ.

Ранее «Ракурс» сообщал, что карантин в Одессе де-факто уже завершили. Мэр Геннадий Труханов сделал такое заявление, учитывая текущее состояние дел в городе и возможности силовиков по контролю за соблюдением гражданами карантинных ограничений.