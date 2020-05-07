Михайло Саакашвілі знайшов нову роботу в Україні. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n137886-zelenskyy-pracevlashtuvav-saakashvili-eks-glava-odeskoyi-oda-ocholyv-vykonavchyy-komitet-reform.html

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Михайло Саакашвілі, колишній президент Грузії та екс-глава Одеської обласної державної адміністрації, працевлаштувався в Україні.

Саакашвілі очолив Виконавчий комітет Національної ради з питань реформ. Він призначений на посаду указом президента № 169/2020 «Питання Національної ради реформи та Виконавчого комітету реформ». Володимир Зеленський підписав документ 7 травня. Про це сьогодні повідомляється на веб-сторінці Офісу президента України.

Заступником голови Виконавчого комітету реформ Зеленський призначив Олександра Ольшанського.

Як відомо, Нацрада з питань реформ, спеціальний консультативно-дорадчий орган при президенті України, була створена у 2014 році.

Нагадаємо, сам Саакашвілі підтвердив інформацію, що його призначать на посаду до Національної ради реформ. Водночас у Тбілісі заявляли, що розчаровані через те, що Україна вирішила співпрацювати з «людиною, яка засуджена в Грузії за тяжкі злочини».

Раніше Саакашвілі заявив, що отримав від президента Володимира Зеленського пропозицію стати віце-прем'єр-міністром з питань реформ.