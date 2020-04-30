Зеленський знайшов для Саакашвілі інший формат — Арахамія, фото — Украина.ру

https://racurs.ua/ua/n137540-zelenskyy-znayshov-dlya-saakashvili-inshyy-format-arahamiya.html

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Повернення Михайла Саакашвілі до влади відбудеться, але в іншому форматі, ніж раніше планувалося. Він точно вже не буде претендувати на посаду віце-прем'єр-міністра в уряді Дениса Шмигаля.

Про це заявив сьогодні керівник фракції монобільшості «Слуга народу» Давід Арахамія на брифінгу в Раді. Він запевнив, що в парламенті знайшлися б голоси і за призначення Саакашвілі віце-прем'єром, але «президент і Саакашвілі домовилися про інший формат».

Суть домовленостей Арахамія не розкрив, зазначивши, що президент України та екс-президент Грузії провели тривалі консультації.

Я не хочу казати, на яку посаду його призначать, бо я не першоджерело інформації. Він був ньюсмейкером декілька днів, нехай побуде ще. Можливо, сьогодні пізніше, можливо, наступного тижня про його посаду повідомлять, — розповів Арахамія.

Він припустив, що знайдено інший формат входження Саакашвілі у владу, який забезпечить успіх його починань.

На мою думку, віце-прем'єр по реформах — це не та посада, на якій справді можна реалізувати глибокі потрібні реформи, — відзначив Арахамія.





Тим часом нардеп від СН Олександр Качура стверджує, що призначення Саакашвілі в уряд вже не обговорюється, натомість для нього, ймовірно, створять координаційну раду з реформ. Її мета — генерування ідей для реформування країни.

Нагадаємо, що на минулому тижні Зеленський запропонував Саакашвілі повернутися в політику і увійти в уряд зі статусом міністра без портфеля — віце-прем'єром з реформ. Саакашвілі заявляв, що його запрошують для переговорів з МВФ. Він провів переговори з фракцією «Слуга народу» і через декілька днів уряд відкликав з Ради подання щодо посади Саакашвілі.