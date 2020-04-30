Возвращение Саакашвили: Зеленский нашел для него другой формат вхождения во власть, фото — Украина.ру

https://racurs.ua/n137540-zelenskiy-nashel-dlya-saakashvili-drugoy-format-arahamiya.html

Ракурс

Возвращение Михаила Саакашвили во власть состоится, но в другом формате, чем ранее планировалось. Он точно уже не будет претендовать на должность вице-премьер-министра в правительстве Дениса Шмыгаля.

Об этом заявил сегодня руководитель фракции монобольшинства «Слуга народа» Давид Арахамия на брифинге в Раде. Он заверил, что в парламенте нашлись бы голоса и за назначение Саакашвили вице-премьером, но «президент и Саакашвили договорились о другом формате».

Суть договоренностей Арахамия не раскрыл, отметив, что Зеленский и экс-президент Грузии провели длительные консультации.

Я не хочу говорить, на какую должность его назначат, я не первоисточник информации. Он был ньюсмейкером несколько дней, пусть побудет еще. Возможно, сегодня позже возможно, на следующей неделе о его должности сообщат, — рассказал Арахамия.

Он предположил, что найден другой формат вхождения Саакашвили во власть, который обеспечит успех его начинаний.

По моему мнению, вице-премьер по реформам — это не та должность, на которой действительно можно реализовать глубокие нужные реформы, — отметил Арахамия.





Между тем нардеп от СН Александр Качура утверждает, что назначение Саакашвили в правительство уже не обсуждается, зато для него, вероятно, создадут координационный совет по реформам. Его цель — генерирование идей для реформирования страны.

Напомним, что на прошлой неделе Зеленский предложил Саакашвили вернуться в политику и войти в правительство со статусом министра без портфеля — вице-премьером по реформам. Саакашвили заявлял, что его приглашают для переговоров с МВФ. Он провел переговоры с фракцией «Слуга народа» и через несколько дней правительство отозвало из Рады представление относительно назначения Саакашвили.