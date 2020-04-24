Грузия выступает против назначения Саккашвили в правительство Шмыгаля. Фото: AFP

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Грузия выступила против назначения экс-президента Михаила Саакашвили вице-премьер-министром в украинском правительстве Дениса Шмыгаля.

После того, как в команде президента Украины Владимира Зеленского предложили должность для Саакашвили, то дипломатические отношения между странами натянулись. Ответом Тбилиси в случае назначения Саакашвили может стать отзыв посла Грузии из Украины. Об этом сообщает грузинское издание New Posts, передает «РБК-Украины».

СМИ пишет, что Министерство иностранных дел Грузии отрицает информацию о отзыве посла для консультации. При этом телеканал «Мтавари» информирует, что министр иностранных дел Давид Залкалиани «был очень расстроен» решением Киева.

Член «Объединенного национального движения» Хатия Деканоидзе, которая в свое время возглавляла Национальную полицию Украины, заявила, что грузинская власть практически решила объявить дипломатическую войну Украине.

Мы подтвердили, что послу направили вызов, — отметила Деканоидзе.



Один из членов правящего большинства в парламенте Грузии заявил, что в случае назначения Саакашвили возможен пересмотр отношений с Украиной.

Напомним, Саакашвили заявил, что для него большая честь получить от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ.