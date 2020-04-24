Грузія виступає проти призначення Саккашвілі в уряд Шмигаля. Фото: AFP

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Грузія виступила проти призначення екс-президента Михайла Саакашвілі віце-прем'єр-міністром в українському уряді Дениса Шмигаля.

Після того, як у команді президента України Володимира Зеленського запропонували посаду для Саакашвілі, то дипломатичні відносини між країнами натяглися. Відповіддю Тбілісі у разі призначення Саакашвілі може стати відклик посла Грузії з України. Про це повідомляє грузинське видання New Posts, передає «РБК-України».

ЗМІ пише, що Міністерство закордонних справ Грузії заперечує відкликання посла для консультації. При цьому телеканал «Мтаварі» інформує, що міністр закордонних справ Давид Залкаліані «був дуже засмучений» рішенням Києва.

Член «Об'єднаного національного руху» Хатія Деканоїдзе, яка свого часу очолювала Національну поліцію України, заявила, що грузинська влада практично вирішила оголосити дипломатичну війну Україні.

Ми підтвердили, що послу направили виклик, — зазначила Деканоїдзе.





Один із членів правлячої більшості в парламенті Грузії заявив, що у разі призначення Саакашвілі можливий перегляд відносин з Україною.

Нагадаємо, Саакашвілі заявив, що для нього велика честь отримати від президента Володимира Зеленського пропозицію стати віце-прем'єром уряду України з питань реформ.