Михаил Саакашвили нашел новую работу в Украине. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n137886-zelenskiy-trudoustroil-saakashvili-eks-glava-odesskoy-oga-vozglavil-ispolnitelnyy-komitet-reform.html

Ракурс

Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации, трудоустроился в Украине.

Саакашвили возглавил Исполнительный комитет Национального совета по вопросам реформ. Он назначен на должность указом президента № 169/2020 «Вопросы Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ». Владимир Зеленский подписал документ 7 мая. Об этом сегодня сообщается на веб-странице Офиса президента Украины.

Заместителем председателя Исполнительного комитета реформ Зеленский назначил Александра Ольшанского.

Как известно, Нацсовет по вопросам реформ, специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины, был создан в 2014 году.

Напомним, сам Саакашвили подтвердил информацию, что его назначат на должность в Национальный совет реформ. Одновременно в Тбилиси заявляли, что разочарованы из-за того, что Украина решила сотрудничать с «человеком, который осужден в Грузии за тяжкие преступления».

Ранее Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьер-министром по вопросам реформ.