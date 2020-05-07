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Ракурс
Михаил Саакашвили нашел новую работу в Украине. Фото: 112 Украина

Зеленский трудоустроил Саакашвили: экс-глава Одесской ОГА возглавил Исполнительный комитет реформ

7 мая 2020, 21:13
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Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации, трудоустроился в Украине.

Саакашвили возглавил Исполнительный комитет Национального совета по вопросам реформ. Он назначен на должность указом президента № 169/2020 «Вопросы Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ». Владимир Зеленский подписал документ 7 мая. Об этом сегодня сообщается на веб-странице Офиса президента Украины.

Заместителем председателя Исполнительного комитета реформ Зеленский назначил Александра Ольшанского.

Как известно, Нацсовет по вопросам реформ, специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины, был создан в 2014 году.



Напомним, сам Саакашвили подтвердил информацию, что его назначат на должность в Национальный совет реформ. Одновременно в Тбилиси заявляли, что разочарованы из-за того, что Украина решила сотрудничать с «человеком, который осужден в Грузии за тяжкие преступления».

Ранее Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьер-министром по вопросам реформ.

Источник: Ракурс


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