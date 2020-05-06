Саакашвили подтвердил свое назначение в Нацсовет реформ. Фото: RT

https://racurs.ua/n137780-saakashvili-podtverdil-svoe-naznachenie-v-nacsovet-reform-budet-glavoy-ispolkoma.html

Ракурс

Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии подтвердил, что его назначат на должность в Национальный совет реформ. При этом он не знает, когда именно будет подписан указ о его назначении.

Саакашвили говорит, что он возглавит исполнительный комитет Национального совета реформ. Ранее сообщалось, что он может стать секретарем совета. Об этом Саакашвили рассказал в комментарии DW.

Экс-президент Грузии не знает, опубликует ли глава Украины Владимир Зеленский указ о его назначении сегодня, как сообщалось ранее.

В то же время в Грузии считают, что Саакашвили — это политик прошлого, он не сможет создать что-то положительное, работая в правительстве Украины. Об этом рассказал советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани, сообщается на сайте правительства страны.

В Грузии также выразили разочарование из-за того, что Украина решила сотрудничать с «человеком, осужденным в Грузии за тяжкие преступления, за которые государство обратилась к Украине с просьбой о его передаче».

Как писал «Ракурс», сегодня Зеленский может подписать указ о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост в Национальный совет реформ.

Ранее Зеленский предложил Саакашвили вернуться в политику и войти в правительство со статусом министра без портфеля — вице-премьером по реформам. Однако нардепы не поддержали его кандидатуру и через несколько дней правительство отозвало из Рады представление о назначении Саакашвили.