Зеленский подготовил для Саакашвили должность в Нацсовете реформ. Фото: LIGA.net

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, определился, куда он устроит Михаила Саакашвили. Он уже подготовил указ о его назначении, который, по предварительным данным, будет опубликован сегодня.

Вероятно, сегодня Зеленский подпишет указ о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность секретаря Национального совета реформ, главой которого является сам Зеленский. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов

Отмечается, что Зеленский расширит полномочия Саакашвили — тот сможет участвовать в заседаниях Кабмина, а сам Нацсовет должен будет собираться не реже одного раза в месяц. Таким образом, считает журналист, Зеленский дает Саакашвили «государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, которую Саакашвили сможет модерировать, и неограниченные возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах».

Бутусов также считает назначение Саакашвили очень важным, пусть и символическим сигналом, ведь экс-президент Грузии считается личным врагом главы РФ Владимира Путина.

Да, статус вице-премьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более значимый, но доступ к информационному пространству обеспечен прекрасный, — отметил журналист.

Он также добавил, ссылаясь на источники, что в первое время Саакашвили не намерен делать «резких политических движений, конфликтов».

Зеленский не определил какой-то четкой стратегии для Саакашвили, поэтому руки у экс-президента Грузии развязаны, — отметил Бутусов.





Отметим, Нацсовет реформ был создан в 2014 году. Он решает вопросы стратегического планирования, согласование позиций относительно стратегии реформ в Украине и осуществляет мониторинг их реализации. Возглавляет совет президент Украины.

Напомним, ранее Зеленский предложил Саакашвили вернуться в политику и войти в правительство со статусом министра без портфеля — вице-премьером по реформам. Саакашвили заявлял, что его приглашают для переговоров с МВФ. Он провел переговоры с фракцией «Слуга народа» и через несколько дней правительство отозвало из Рады представление относительно назначения Саакашвили.