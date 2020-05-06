Зеленський підготував для Саакашвілі посаду в Нацраді реформ. Фото: LIGA.net

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Володимир Зеленський, президент України, визначився, куди він влаштує Михайла Саакашвілі. Він уже підготував указ про його призначення, який, за попередніми даними, буде опублікований сьогодні.

Ймовірно, сьогодні Зеленський підпише указ про призначення екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі на посаду секретаря Національної ради реформ, головою якої є сам Зеленський. Про це повідомив в Facebook журналіст Юрій Бутусов

Зазначається, що Зеленський розширить повноваження Саакашвілі — той зможе брати участь в засіданнях Кабміну, а сам Нацрада повинна буде збиратися не рідше одного разу на місяць. Таким чином, вважає журналіст, Зеленський дає Саакашвілі «державний статус, майданчик для озвучування ініціатив або критики, яку Саакашвілі зможе модерувати, і необмежені можливості коментувати будь-які державні питання на телеканалах».

Бутусов також вважає призначення Саакашвілі дуже важливим, нехай і символічним сигналом, адже екс-президент Грузії вважається особистим ворогом глави РФ Володимира Путіна.

Так, статус віце-прем'єра, який Саакашвілі відмовилися давати депутати, більш значущий, але доступ до інформаційного простору забезпечений прекрасний, — зазначив журналіст.

Він також додав, посилаючись на джерела, що на початку Саакашвілі не має наміру робити «різких політичних рухів, конфліктів».

Зеленський не визначив якоїсь чіткої стратегії для Саакашвілі, тому руки у екс-президента Грузії розв’язані, — зазначив Бутусов.





Зазначимо, Нацрада реформ була створена в 2014 році. Вона вирішує питання стратегічного планування, узгодження позицій щодо стратегії реформ в Україні і здійснює моніторинг їх реалізації. Очолює раду президент України.

Нагадаємо, що раніше Зеленський запропонував Саакашвілі повернутися в політику і увійти в уряд зі статусом міністра без портфеля — віце-прем'єром з реформ. Саакашвілі заявляв, що його запрошують для переговорів з МВФ. Він провів переговори з фракцією «Слуга народу» і за декілька днів уряд відкликав з Ради подання щодо призначення Саакашвілі.