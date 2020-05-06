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Ракурс
В Киеве полицейские не могли найти трезвых понятых для оформления пьяного ДТП. Фото: Рабочий путь

В Киеве полицейские не могли найти трезвых понятых для оформления пьяного ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

6 мая 2020, 11:46
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ДТП в Киеве произошло сегодняшней ночью вблизи станции метро «Ипподром». Автомобиль Daewoo на светофоре въехал в автомобиль «ГАЗель». Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водитель легковушки был пьян. Тест показал, что в крови водителя содержится 1,93 промилле алкоголя.

Полицейские в качестве понятых решили привлечь водителей проезжающих мимо транспортных средств и остановили мотороллер. Но водитель мотороллера имел признаки наркотического опьянения, сообщает в Facebook «Киев оперативный».

В Киеве полицейские не могли найти трезвых понятых для оформления пьяного ДТП. Фото: Facebook

Водитель мотороллера отказался проходить тест у врача-нарколога.

В Киеве полицейские не могли найти трезвых понятых для оформления пьяного ДТП. Фото: Facebook

Полицейские попытались найти другого понятого и остановили автомобиль Mercedes. Однако их ждал очередной сюрприз, водитель также был пьян, в его крови содержалось 0,58 промилле алкоголя.



Лишь с третьей попытки правоохранителям удалось найти трезвых водителей, которых привлекли в качестве понятых при составлении протоколов на пьяных нарушителей правил дорожного движения.

Как ранее писал «Ракурс», в Киеве на бульваре Дружбы Народов сразу семь автомобилей налетели друг на друга. В этом месте аварии довольно частое явление.

Источник: Ракурс


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