Разведка назвала причины исчезновения Ким Чен Ына. Фото: РИА

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Ким Чен Ын, лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), мог отсутствовать на публике три недели не из-за проблем со здоровьем, как предполагалось ранее.

Он не переносил операций на сердце, ведь восстановление заняло бы намного больше времени. Предполагается, что лидер КНДР не появлялся на публике из-за занятости внутренними проблемами, среди которых может быть вспышка коронавируса в стране. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейскую Государственную разведывательную службу.

Разведка считает, что Ким Чен Ын сосредоточился на внутренних кадровых перестановках, проводя лично совещания по партийно-государственным вопросам и проблемам укрепления военной мощи. Отмечается, что все сообщения о плохом состоянии здоровья главы КНДР были «безосновательны».

Тем не менее в этом году Ким Чен Ын появился на публике всего 17 раз по сравнению с 50 в прошлом. Представители разведки связывают данную ситуацию с возможной вспышкой коронавируса в КНДР. По данным Государственной разведслужбы, северокорейский лидер недавно распорядился усилить противоэпидемические мероприятия по борьбе с коронавирусом, выработать меры по сдерживанию роста цен и поднять армейский дух.

Напомним, 2 мая лидер КНДР появился на публике спустя почти три недели отсутствия. Это было первое появление Ким Чен Ына на публике с 11 апреля. Лидер КНДР за это время пропустил несколько важных для страны мероприятий. В связи с этим СМИ ряда стран за прошедшее время публиковали сообщения со ссылкой на источники, что северокорейский лидер может быть тяжело болен или даже мертв.