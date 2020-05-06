Розвідка назвала причини зникнення Кім Чен Ина. Фото: РИА

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Кім Чен Ин, лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), міг бути відсутнім на публіці три тижні не через проблеми зі здоров’ям, як повідомлялося раніше.

Він не переносив операцій на серці, адже відновлення зайняло б набагато більше часу. Передбачається, що лідер КНДР не з’являвся на публіці через зайнятість внутрішніми проблемами, серед яких може бути спалах коронавірусу в країні. Про це повідомляє Yonhap з посиланням на південнокорейську Державну розвідувальну службу.

Розвідка вважає, що Кім Чен Ин зосередився на внутрішніх кадрових перестановках, проводячи особисто наради з партійно-державних питань і проблем зміцнення військової могутності. Зазначається, що всі повідомлення про поганий стан здоров’я глави КНДР були «безпідставні».

Проте цього року Кім Чен Ин з’явився на публіці лише 17 разів у порівнянні з 50 в минулому. Представники розвідки пов’язують цю ситуацію з можливим спалахом коронавірусу в КНДР. За даними Державної служби розвідки, північнокорейський лідер нещодавно розпорядився посилити протиепідемічні заходи з боротьби з коронавірусом, розробити заходи щодо стримування зростання цін і підняти армійський дух.

Нагадаємо, 2 травня лідер КНДР з’явився на публіці через майже три тижні відсутності. Це була перша поява Кім Чен Ина на публіці з 11 квітня. Лідер КНДР за цей час пропустив декілька важливих для країни заходів. У зв’язку з цим ЗМІ низки країн публікували повідомлення з посиланням на джерела, що північнокорейський лідер може бути важко хворий або навіть мертвий.