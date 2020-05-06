Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина

Ракурс
Франція визначилася, чи продовжувати до липня надзвичайний стан через коронавірус

Франція визначилася, чи продовжувати до липня надзвичайний стан через коронавірус

6 тра 2020, 11:09
999

Франція визначилася щодо пролонгації режиму надзвичайного стану у зв’язку зі спалахом коронавірусу. Верхня палата парламенту (сенат) минулої ночі проголосувала за продовження надзвичайного стану в галузі охорони здоров’я до 10 липня.

Сенат Франції 240 голосами «за» підтримав це рішення. Проти проголосували 25, утрималося 80 сенаторів, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Le Figaro.

Тепер це рішення розглянуть на Національних зборах у четвер у першому читанні з метою остаточного ухвалення рішення до вихідних. Міністр охорони здоров’я Франції Олів'є Веран зазначив, що сім статей законопроекту спрямовані на «консолідацію правових рамок» режиму надзвичайної ситуації в області охорони здоров’я і «інтеграції в нього процес поступового скасування карантину», який повинен початися 11 травня.



Документ передбачає нові заходи, такі як карантин при прибутті на національну територію в певних випадках, і найбільш обговорюваний захід — «інформаційна система» для відстеження пацієнтів і їх контактів.

Водночас у Німеччині уряд канцлера Ангели Меркель готується до ослаблення обмежувальних заходів. Тривають переговори щодо регламенту роботи усіх крамниць, незалежно від їх розміру, а також поетапного повернення усіх учнів за шкільні парти ще до літніх канікул. Однак заборона на великі публічні заходи, такі як фестивалі та спортивні заходи, ймовірно, діятиме до кінця серпня.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів