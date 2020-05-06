Франція визначилася, чи продовжувати до липня надзвичайний стан через коронавірус

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Франція визначилася щодо пролонгації режиму надзвичайного стану у зв’язку зі спалахом коронавірусу. Верхня палата парламенту (сенат) минулої ночі проголосувала за продовження надзвичайного стану в галузі охорони здоров’я до 10 липня.

Сенат Франції 240 голосами «за» підтримав це рішення. Проти проголосували 25, утрималося 80 сенаторів, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Le Figaro.

Тепер це рішення розглянуть на Національних зборах у четвер у першому читанні з метою остаточного ухвалення рішення до вихідних. Міністр охорони здоров’я Франції Олів'є Веран зазначив, що сім статей законопроекту спрямовані на «консолідацію правових рамок» режиму надзвичайної ситуації в області охорони здоров’я і «інтеграції в нього процес поступового скасування карантину», який повинен початися 11 травня.

Документ передбачає нові заходи, такі як карантин при прибутті на національну територію в певних випадках, і найбільш обговорюваний захід — «інформаційна система» для відстеження пацієнтів і їх контактів.

Водночас у Німеччині уряд канцлера Ангели Меркель готується до ослаблення обмежувальних заходів. Тривають переговори щодо регламенту роботи усіх крамниць, незалежно від їх розміру, а також поетапного повернення усіх учнів за шкільні парти ще до літніх канікул. Однак заборона на великі публічні заходи, такі як фестивалі та спортивні заходи, ймовірно, діятиме до кінця серпня.