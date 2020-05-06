Франция определилась с продлением до июля чрезвычайного положения из-за коронавируса

https://racurs.ua/n137777-franciya-opredelilas-s-prodleniem-do-iulya-chrezvychaynogo-polojeniya-iz-za-koronavirusa.html

Ракурс

Франция определилась с решением о пролонгации режима чрезвычайного положения в связи со вспышкой коронавируса. Верхняя палата парламента (сенат) прошлой ночью проголосовала за продление чрезвычайного положения в области здравоохранения до 10 июля.

Сенат Франции 240 голосами «за» поддержал это решение. Против проголосовали 25, воздержались 80 сенаторов, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Le Figaro.

Теперь это решение рассмотрят на Национальном собрании в четверг в первом чтении с целью окончательного принятия решения до выходных. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран отметил, что семь статей законопроекта направлены на «консолидацию правовых рамок» режима чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и «интеграции в него процесс постепенной отмены карантина», который должен начаться 11 мая.

Документ предусматривает новые меры, такие как карантин после прибытия на территорию Франции в определенных случаях, и наиболее обсуждаемое мероприятие — «информационную систему» для отслеживания пациентов и их контактов.

В то же время в Германии правительство канцлера Ангелы Меркель готовится к ослаблению ограничительных мер. Продолжаются переговоры о регламенте работы всех магазинов, независимо от их размера, а также поэтапном возвращении всех учеников за школьные парты еще до летних каникул. Однако запрет на крупные публичные мероприятия, такие как фестивали и спортивные мероприятия, вероятно, будет действовать до конца августа.