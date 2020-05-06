Пожежа в хмарочосі Sharjah Massive. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n137776-v-oae-goriv-48-poverhovyy-hmarochos-vnaslidok-pojeji-postrajdaly-12-osib-foto-video.html

Ракурс

Масштабна пожежа сталася у місті Шарджі, одному з найбільших міст Об'єднаних Арабських Еміратів.

Ввечері 5 травня спалахнув 48-поверховий хмарочос Abbco Tower, який має 36 житлових поверхів, на кожному з яких 12 квартир. У вогні опинилася уся будівля. Внаслідок пожежі постраждали 12 осіб: п’ятеро були госпіталізовані через отруєння димом, ще семеро отримали медичну допомогу на місці. Про це повідомляє Khaleej Times.

Пожежу вдалося загасити, втім, причина займання наразі невідома. Для ліквідації пожежі були задіяні кілька безпілотників, щонайменше 12 пожежних машин і безліч вогнеборців.

Про жертв не повідомлялося. Зараз ведуться роботи з охолодження будинку, який був побудований у 2006 році.

Нагадаємо, 24 квітня в Одесі сталася пожежа на території Свято-Успенського чоловічого монастиря. Внаслідок надзвичайної події постраждав священик.