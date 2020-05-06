Випускний у режимі онлайн проведе YouTube. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n137775-karantynnyy-vypusknyy-u-rejymi-onlayn-provede-youtube.html

Ракурс

Випускний у режимі онлайн для школярів і студентів, які змушені перебувати вдома на карантині, влаштує відеохостинг YouTube. Сучасні технології дозволять порадувати випускників та уникнути масового поширення коронавірусу.

Онлайн-трансляція випускного запланована на 6 червня, а учасниками свята стануть зірки шоу-бізнесу, відомі політики, бізнесмени та блогери, повідомляє The Verge.

Серед гостей карантинного онлайн-випускного будуть колишній президент США Барак Обама з дружиною, генеральний директор Google Сундар Пічаї, група BTS із Південної Кореї та популярна співачка Леді Гага. Розклад свята озвучать 17 травня.

А за два дні до цього, 15 травня, свій зоряний онлайн-випускний проведе Facebook. Ведучою заходу буде відома американська телеведуча Опрі Вінфрі. Серед зіркових гостей випускного будуть репер Lil Nas X, актриса Дженніфер Гарнер і група Jones Brothers. Також відбудеться виступ Майлі Сайрус.

Як раніше писав «Ракурс», Міністерство освіти і науки рекомендувало навчальним закладам відмовитися від проведення останніх дзвінків і випускних у зв’язку з пандемією коронавірусу. Табелі школярам пропонується розсилати по електронній пошті.