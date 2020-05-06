Выпускной в режиме онлайн проведет YouTube. Фото: КП

https://racurs.ua/n137775-karantinnyy-vypusknoy-v-rejime-onlan-provedet-youtube.html

Ракурс

Выпускной в режиме онлайн для школьников и студентов, которые вынуждены находиться дома на карантине, устроит видеохостинг YouTube. Современные технологии позволят порадовать выпускников и избежать массового распространения коронавируса.

Онлайн-трансляция выпускного запланирована на 6 июня и участниками праздника станут звезды шоу-бизнеса, известные политики, бизнесмены и блогеры, сообщает The Verge.

Среди гостей карантинного онлайн-выпускного будут бывший президент США Барак Обама с супругой, генеральный директор Google Сундар Пичаи, группа BTS из Южной Кореи и популярная певица Леди Гага. Расписание праздника озвучат 17 мая.

А за два дня до этого, 15 мая, свой звездный онлайн-выпускной проведет Facebook. Ведущей мероприятия будет известная американская телеведущая Опри Уинфри. Среди звездных гостей выпускного будут рэпер Lil Nas X, актриса Дженнифер Гарнер и группа Jones Brothers. Также состоится выступление Майли Сайрус.

Как ранее писал «Ракурс», Министерство образования и науки рекомендовало учебным заведениям отказаться от проведения последних звонков и выпускных в связи с пандемией коронавируса. Табели школьникам предлагается рассылать по электронной почте.