Минздрав объяснил невыплаты 300% зарплаты медикам отговорками ОГА. Фото: Кабмин

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Зарплаты медиков в Министерстве здравоохранения обсуждают уже не первый день. Сегодня глава Минздрава Максим Степанов отчитался, почему же медицинские работники, работавшие с больными коронавирусом, не получили обещанные 300% зарплаты.

По словам министра, выплата заработной платы медикам, работающим с больными коронавирусом, состоит из двух этапов. Первый — выплата зарплаты за март, второй — зарплата с 1 апреля. По его словам, Кабинет министров перечислил деньги для выплат заработных плат за март еще в середине апреля. Выплаты за март должны были получить все медработники, независимо от того, сколько времени они работали с больными коронавирусом. Об этом Степанов рассказал во время онлайн-брифинга 6 мая.

Однако Министерство здравоохранения получало многочисленные жалобы из регионов из-за того, что обещанные выплаты не поступали.

Вчера я провел селектор, в котором принимали участие заместители глав ОГА и руководители департаментов здравоохранения. Я был шокирован тем, что они начали рассказывать. Они начали искать какие-то запятые: «А там мы учли по такому постановлению, а там — по такому указу Минсоцполитики», и дальше еще набор отговорок, почему они не перечислили в полном объеме, а почему они посчитали за отработанное время, — отметил глава Минздрава.

Степанов также объяснил, что будет с оплатой в 300% с 1 апреля. С 1 апреля начисления будут происходить по другому механизму, выплаты заложили в так называемый тариф COVID-19.

Есть четыре пакета: стационары, экстренная медпомощь, мобильные бригады, которые выезжают к больному, чтобы делать ПЦР-тестирования, еще больницы, которые не относятся к больницам первой волны, однако лечили больных коронавирусом. Они все должны получить повышенную зарплату, — заверил Степанов.

Напомним, в Министерстве здравоохранения хотят повысить зарплаты медиков на сумму до 50% в этом году. Для этого нужно дополнительно выделить 11 млрд грн.