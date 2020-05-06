Cтепанов назвав причини невиплати 300% зарплати медикам. Фото: Кабмін

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Зарплати медиків у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) обговорюють вже не перший день. Сьогодні голова МОЗ Максим Степанов відзвітував, чому ж медичні працівники, які працювали з хворими на коронавірус, не отримали обіцяні 300% зарплат.

За словами міністра, виплата заробітної плати медикам, які працюють з хворими на коронавірус, складається з двох етапів. Перший — виплата зарплати за березень, другий — зарплата з 1 квітня. За його словами, Кабінет міністрів перерахував гроші для виплат заробітних плат за березень ще у середині квітня. Виплати за березень мали отримати усі медпрацівники, незалежно від того, скільки часу вони працювали з хворими на коронавірус. Про це Степанов розповів під час онлайн-брифінгу 6 травня.

Проте Міністерство охорони здоров’я отримувало чисельні скарги з регіонів через те, що обіцяні виплати не надходили.

Вчора я провів селектор, в якому брали участь заступники голів облдержадміністрацій та керівники департаментів охорони здоров’я. Я був шокований тим, що вони почали розповідати. Вони почали шукати якісь коми: «А там ми врахували по такій постанові, а там — по такому наказу Мінсоцполітики», і далі ще набір відмовок, чому вони не перерахували в повному обсязі, а чому вони порахували за відпрацьований час, — зазначив голова МОЗ.

Степанов також пояснив, що буде з оплатою в 300% з 1 квітня. З 1 квітня нарахування відбуватиметься за іншим механізмом, виплати заклали у так званий тариф COVID-19.

Є чотири пакети: стаціонари, екстрена меддпомога, мобільні бригади, які виїжджають до хворого, щоб робити ПЛР-тестування, ще лікарні, які не належать до лікарень першої хвилі, проте мали хворих на коронавірус. Вони всі повинні отримати підвищену зарплату, — запевнив Степанов.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я хочуть підвищити зарплати медиків на суму до 50% вже цього року. Для цього потрібно додатково виділити 11 млрд грн.