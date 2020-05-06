Пожар в небоскребе Sharjah Massive. Скриншот из видео

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Ракурс

Масштабный пожар произошел в городе Шардже, одном из крупнейших городов Объединенных Арабских Эмиратов.

Вечером 5 мая вспыхнул 48-этажный небоскреб Abbco Tower, у которого есть 36 жилых этажей, на каждом из которых 12 квартир. В огне оказалось все здание. В результате пожара пострадали 12 человек: пять были госпитализированы из-за отравления дымом, еще семь получили медицинскую помощь на месте. Об этом сообщает Khaleej Times.

Пожар удалось потушить, впрочем, причина возгорания пока неизвестна. Для ликвидации пожара были задействованы несколько беспилотников, не менее 12 пожарных машин и множество пожарных.

О жертвах не сообщалось. Сейчас ведутся работы по охлаждению дома, который был построен в 2006 году.

Напомним, 24 апреля в Одессе произошел пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря. В результате чрезвычайного происшествия пострадал священник.