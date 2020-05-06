У Києві поліцейські не могли знайти тверезих понятих для оформлення п'яної ДТП. Фото: Робочий шлях

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Ракурс

ДТП у Києві сталася цієї ночі поблизу станції метро «Іподром». Автомобіль Daewoo на світлофорі в’їхав у автомобіль «ГАЗель». Прибулі на місце події поліцейські встановили, що водій легковика був п’яний. Тест показав, що у крові водія 1,93 проміле алкоголю.

Поліцейські у якості понятих вирішили залучити водіїв проїжджаючих повз транспортних засобів і зупинили моторолер. Але водій моторолера мав ознаки наркотичного сп’яніння, повідомляє у Facebook «Київ оперативний».

Водій моторолера відмовився проходити тест у лікаря-нарколога.

Поліцейські спробували знайти іншого понятого і зупинили автомобіль Mercedes. Однак на них чекав черговий сюрприз, водій також був п’яним, у його крові містилося 0,58 проміле алкоголю.

Лише з третьої спроби правоохоронцям вдалося знайти тверезих водіїв, яких залучили у якості понятих для складання протоколів на п’яних порушників правил дорожнього руху.

Як раніше писав «Ракурс», у Києві на бульварі Дружби Народів відразу сім автомобілів налетіли один на одного. У цьому місці аварії досить часте явище.