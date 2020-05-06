Саакашвілі підтвердив своє призначення до Нацради реформ. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n137780-saakashvili-pidtverdyv-svoie-pryznachennya-do-nacrady-reform-bude-golovou-vykonkomu.html

Ракурс

Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії, підтвердив, що його призначать на посаду до Національної ради реформ. Водночас він не знає, коли саме буде підписаний указ про його призначення.

Саакашвілі каже, що він очолить виконавчий комітет Національної ради реформ. Раніше повідомлялося, що він може стати секретарем ради. Про це Саакашвілі розповів у коментарі DW.

Екс-президент Грузії не знає, чи опублікує голова України Володимир Зеленський указ про його призначення сьогодні, як повідомлялося раніше.

Водночас у Грузії вважають, що Саакашвілі — це політик минулого, він не зможе створити щось позитивне, працюючи при владі в Україні. Про це розповів радник прем'єр-міністра Грузії Іраклій Чіковані, повідомляється на сайті уряду країни.

У Грузії також висловили розчарування через те, що Україна вирішила співпрацювати з «людиною, яка засуджена в Грузії за тяжкі злочини, через які держава звернулася до України з проханням про його передачу».

Як писав «Ракурс», сьогодні Зеленський може підписати указ про призначення екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі на посаду до Національної ради реформ.

Раніше Зеленський запропонував Саакашвілі повернутися в політику і увійти в уряд зі статусом міністра без портфеля — віце-прем'єром з реформ. Проте нардепи не підтримали його кандидатуру і за декілька днів уряд відкликав з Ради подання щодо призначення Саакашвілі.