Михаил Саакашвили. Фото: РБК

https://racurs.ua/n137895-sovkovye-reformy-ne-rabotaut-saakashvili-rasskazal-kak-budet-menyat-sistemu-na-novoy-doljnosti.html

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Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской ОГА, рассказал о своих обязанностях на посту председателя Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ.

Экс-президент Грузии уверен, что прежде всего необходимо освободить бизнес от административного вмешательства, поскольку экономика несет большие убытки из-за пандемии коронавируса. Об этом Саакашвили заявил в эфире «Сниданку з 1+1».

Чиновник отметил, что нужно освободиться от большого количества регуляций в налоговой сфере и таможне, чтобы ведение бизнеса было более свободным. Прокомментировал Саакашвили и вопрос медицинской реформы. Глава Исполнительного комитета реформ уверен, что нужно менять систему.

Попытки частично менять ничего не приносят. Попытка реанимировать старые, совковые реформы не работают. Перестроить старую систему невозможно. Ее надо полностью изменить, — заявил он.

Чиновник добавил, что его офис разместится на Банковой — в помещении Офиса президента Украины.

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский подписал указ, которым трудоустроил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. В Украине экс-глава Одесской ОГА возглавит Исполнительный комитет Национального совета по вопросам реформ.

Ранее Тбилиси критиковало Киев за решение Офиса президента сотрудничать с «человеком, который осужден в Грузии за тяжкие преступления». Представители грузинских властей заявляли, что могут отозвать своего посла из Украины.