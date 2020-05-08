Сервісні центри МВС запрацюють з 12 травня. Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n137898-mvs-povidomylo-yak-servisni-centry-pracuvatymut-pislya-poslablennya-karantynu.html

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Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ та територіальні підрозділи Державної міграційної служби планують повернутися до звичайного режиму роботи з 12 травня.

У сервісцентрах прийматимуть відвідувачів, які попередньо записалися в електронну чергу. Заявку на обслуговування можна залишити на сайті Головного сервісного центру МВС. Якщо ж електронна черга не буде утворена, то записуватимуть людей за номерами телефонів регіональних сервісних центрів відповідної області. Про це 8 травня повідомив прес-центр МВС.

У відомстві додали, що терпідрозділи ДМС та центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс» планують розширити графіки роботи. Крім того, збільшать кількість послуг, які надаються українцям, іноземцям та особам без громадянства.

Оскільки правила безпеки при роботі в умовах карантину ніхто не відміняв, то робочі місця працівників облаштують захисною перегородкою, також проводитиметься термометрія та дезінфекція приміщень. Дозволяється перебування в приміщенні одночасно не більше як однієї особи на 10 кв. м. Не обслуговуватимуть осіб, які мають ознаки респіраторних захворювань або без наявності захисної маски. Це ж стосується і працівників.

Нагадаємо, з 11 травня в Україні пом’якшується карантин. Кабінет міністрів дозволив з наступного понеділка роботу чи відвідування більшості об'єктів, які з березня не працювали і були недоступними для громадян.